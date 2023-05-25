«Этот момент стоит зафиксировать». У Белого дома исчезла риторика о «красных линиях», когда над Киевом сбили шесть Кинжалов — Киричевский 25 мая, 14:15 Фрагмент сбитой ПВО Украины ракеты Кинжал (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал о том, что Белый дом перестал беспокоиться из-за эскалации войны России против Украины, когда украинская противовоздушная оборона сбила над Киевом шесть российских ракет Кинжал.

«После того как на практике были сбиты эти шесть Кинжалов над Киевом, риторика об эскалации или каких-то красных линиях у Белого дома исчезла», — сказал Киричевский в эфире Radio NV.

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Эксперт связывает это с согласием США на предоставление Украине истребителей F-16, поскольку в России не осталось wunderwaffe (распространенный в нацистской пропаганде термин, которым обозначали ряд новейших революционных образцов вооружений, многие из которых так и остались на уровне прототипов).

«Этот момент стоит зафиксировать, буквально еще до мая еще было что-то, даже у Белого дома, мол, мы не хотим эскалации, а тут такой резкий поворот, и мы всегда выступали за передачу самолетов, просто ресурсов не хватало. Мы же обеими руками за и, возможно, даже подумаем, может свои F-16 США могут дать. Такая двойная история, когда мы говорим о самолетах и как это может быть воспринято, как уровень эскалации, например», — сказал он.

В ночь на 16 мая Силы противовоздушной обороны сбили сразу шесть ракет Кинжал, выпущенных с шести самолетов МиГ-31К.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая заявил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей для Украины.

19 мая CNN сообщил, что президент США Джо Байден сказал союзникам по G7, что поддерживает совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16. А уже 20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит Украине.

6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что Украина впервые сбила российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая.