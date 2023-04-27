Пилот Karaya объяснил, чему нужно научиться украинским пилотам, чтобы летать на F-16 27 апреля, 18:11 Тайваньский самолет F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью Radio NV объяснил, чему нужно научиться украинским пилотам, чтобы летать на западных истребителях F-16.

Как отметил Ворошилов в эфире Radio NV, общая аэродинамика и принципы полета одинаковы для всех воздушных судов.

«Конечно, уже конструктивные отличия дают некоторые изменения в пилотировании, если мы истребитель-истребитель сравниваем, дают коррективы в пилотировании, но это не существенная разница. Ведь во время, например, атаки наземных целей, выполнения фигур сложного и высшего пилотажа, движения тогда одни и те же. И летчик прогнозировать следующий маневр может, ведь самолет будет двигаться так же, как, например, двигался бы самолет F-16», - рассказал украинский пилот.

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Самым сложным для овладения он назвал «работу с арматурой кабины», то есть с вооружением.

«Первое – огромная номенклатура авиационных средств поражения. И за собой она влечет огромное количество операций, которым нужно научиться нам для их эффективного применения», — объяснил Ворошилов.

По его словам, сейчас у украинских пилотов типичная подвеска средств поражения – «либо работаем по воздуху, либо работаем по земле».

«Этот истребитель (F-16 — ред.) нам позволит одновременно иметь на подвесах средства авиационного поражения для работы по наземным целям, по воздушным целям, радиолокационным и тепловым, а также для работы, например, ракетой HARM. То есть, это все может быть на всех точках подвеса одновременно. Это позволит моментально реагировать на любые изменения в воздушной обстановке», - подчеркнул украинский пилот.

Ворошилов отметил, что у самолетов, которые есть у Украины на вооружении сейчас, такой возможности нет.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине – это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующий авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.

В то же время, в Белом доме заявили, что пока не рассматривают передачу Украине F-16.