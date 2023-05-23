Можно ли будет Украине сбивать российские самолеты с помощью F-16 над территорией РФ — объясняет авиаэксперт 23 мая, 19:45 В ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов F-16 передаст Украине (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV рассказал, сможет ли Украина сбивать российские самолеты над территорией РФ, учитывая условие США — не использовать их для ударов по территории РФ.

«Никаких проблем. Во-первых, нас там не было. Во-вторых, поврежденный самолет планировать может достаточно далеко. И в-третьих, нет никаких проблем поражать в воздухе цели, речь шла только о наземных целях на территории России», — сказал Романенко, отвечая на соответствующий вопрос Radio NV.

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Авиаэксперт подчеркнул что российский военный самолет, выполняющий миссию по удару по Украине, является «абсолютно законной военной целью» и «никаких возражений на этот счет у наших партнеров не будет».

«Но если мы нанесем удар, например, по аэродрому в Белгороде или где-то в Краснодарском крае, тут уже нам скажут, что мы с вами так не договаривались», — добавил он.

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писал, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к учениям присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.

Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже к осени.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.