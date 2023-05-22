«Крылья нашей общей свободы». Когда и от кого Украина получит F-16 и почему это историческое решение — все о «коалиции истребителей» 22 мая, 16:49 Сюжет Американские F-16 в небе над Афганистаном (архивное фото) (Фото:Air Force Tech. Sgt. Matthew Lotz / defense.gov)

Фактическое формирование "коалиции истребителей", в которую вошли США и другие западные партнеры Украины, стало одним из самых громких и наиболее плодотворных результатов саммита G7 в Японии.

Менее четырех месяцев прошло с тех пор, как в конце января президент США Джо Байден исключил возможность передачи Украине истребителей американской стороной - и до того, как на саммите G7 в японской Хиросиме Белый дом подтвердил участие США в «коалиции истребителей».

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«Я верю, что крылья нашей общей свободы будут очевидно самыми крепкими в мире!» — поблагодарил Джо Байдена за участие США президент Украины Владимир Зеленский. "Когда наши пилоты освоят F-16, и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и в мире», — добавил Зеленский на саммите в Японии.



NV напоминает, что такое "коалиция истребителей, как скоро и от кого Украина получит современные боевые самолеты.

Коалиция истребителей: что это и кто даст Украине самолеты

В коалицию союзников Украины, которые согласились совместными усилиями обеспечить ВСУ современной боевой авиацией и необходимым обсучением, публично вошли пять стран:

Великобритания

США

Нидерланды,

Бельгия

Дания.



В частности США подтвердили, что «будут поддерживать совместные усилия по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16». К истребителям этого класса относятся также британские самолеты Eurofighter Typhoon и французские Mirage 2000.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в течение следующих нескольких месяцев союзники должны решить, сколько самолетов, когда именно и от кого получит Украина.

Тем временем будет продолжаться обучение украинских пилотов. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что его страна начнет такое обучение для украинских военных авиаторов уже летом. Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель 22 мая намекнул, что программа обучения украинских пилотов уже началась. «Надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине это вооружение», — добавил Боррель перед началом заседания Совета министров стран ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

США пока не решили, будут ли предоставлять Украине свои самолеты F-16 или же ограничатся помощью в подготовке пилотов. В Белом доме дали понять, что большинство истребителей Украина может получить от стран Европы, а не от США.

«Я думаю, что учитывая количество [F-16], которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и того факта, что, исходя из денег, предоставленных нам Конгрессом, существует так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить - возможно, мы больше сосредоточимся на передаче [истребителей] третьей стороной. Но президент [Джо Байден] еще не принял окончательного решения», — сказал Салливан, отвечая на вопрос, отправят ли США свои самолеты в Украину.

CNN уточняет, что для Украины, скорее всего, поставят более старые версии самолетов F-16 из воздушных флотов союзников США, особенно в Западной Европе. Впрочем, даже они прошли модернизацию, получив усовершенствованную авионику и программное обеспечение.



Запад также выдвинул условие предоставления истребителей Украине: ВСУ не будут использовать их для ударов по территории Российской Федерации. Такое требование озвучил советник Байдена по национальной безопасности Салливан. «Все средства, которые Соединенные Штаты передали Украине, поступают с ключевым условием, что США не позволяют и не поддерживают атаки на российскую территорию. Это касается и поддержки предоставления истребителей F-16 любой стороной», — отметил Салливан.



Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию подтвердил, что точной информации о количестве и сроках передачи Украине истребителей пока нет, однако он попытается ускорить их поставки. «Я не могу вам сейчас сказать, сколько мы получим самолетов и когда это точно будет. Но мы будем ускорять это», — подчеркнул он.

Зеленский назвал «первым шагом» решение союзников о начале обучения украинских пилотов на F-16. «Мы действительно долго и мощно работали с партнерами, чтобы получить желаемый результат… Сегодня открыта для нас миссия тренировки. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы эти люди были максимально опытные, чтобы сократить процесс обучения», — сказал президент.

Как долго может длиться обучение украинских пилотов и когда они смогут управлять F-16?

The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена сообщает, что план будет включать обучение «на истребителях четвертого поколения, включая F-16, для дальнейшего укрепления и совершенствования возможностей украинских Воздушных сил».

Обучение будет проходить за пределами Украины на площадках в Европе и продлится месяцы (а не годы), уточняет издание. «Мы надеемся, что сможем начать это обучение в ближайшие недели», — заявил источник The Guardian.

«На подготовку украинских пилотов и экипажей понадобится минимум три месяца, а скорее всего, шесть-девять месяцев, — напоминают журналисты издания, — Киев определяет список потенциальных пилотов и обучает их английскому языку, чтобы они могли начать обучение в Великобритании».

Несколько дней назад американские СМИ со ссылкой на внутреннюю оценку ВВС США сообщили, что на предварительных тестовых испытаниях двое украинских пилотов превзошли ожидания американцев. США проанализировали обучение двух украинских летчиков — пилотов МиГ-29 и Су-27 — на авиасимуляторе на авиабазе Моррис, штат Аризона, в феврале-марте 2023 года. Американские специалисты пришли к выводу, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 требует всего четырех месяцев — гораздо меньше, чем ранее предполагали партнеры Украины.

В то же время, на фоне заявлений о "коалиции истребителей" в США не ожидают, что F-16 примут участие в будущем украинском контрнаступлении.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Егор Черниев предположил, что F-16 гипотетически могут быть в строю через четыре месяца после начала обучения украинских пилотов.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.

«Если мы все приложим все усилия… и решения будут приниматься быстро, я бы предположил, что в конце сентября — начале октября мы сможем увидеть первые F-16, которые летают в украинском воздушном пространстве», — сказал Сак в комментарии Washington Post 20 мая.

Сколько самолетов хочет получить Украина?

За несколько дней до объявления о коалиции истребителей советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Украина хотела бы получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.



Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в январе 2023 года оценивал, что для полноценной защиты воздушного пространства Украине необходимо 200 самолетов F-16. Однако на фоне новостей о западной «коалиции истребителей» Игнат более реалистично предположил, что на начальных этапах Украине могут передать несколько десятков западных многоцелевых истребителей F-16.

Юрий Игнат пояснил, что «никто не будет передавать поштучно эти самолеты». «Самолеты будут передаваться подразделениями — это как минимум эскадрилья. В нашем варианте это сейчас 12 плюс самолетов, а у западных партнеров в эскадрильи больше — до 18 самолетов. Таким образом несколько десятков самолетов может быть передано», — отметил Игнат.

Что могут изменить F-16 в войне против РФ?

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат пояснил, что многоцелевые истребители F-16 помогут усилить оборону страны и ее противовоздушную оборону.

В частности самолеты F-16 могут позволить Украине:

защитить страну от обстрелов внутри и помочь силам ПВО;

отогнать подальше от границ российские самолеты, которые обстреливают прифронтовые территории управляемыми авиабомбами;

навести порядок в море;

помочь сухопутным силам обороны деоккупировать захваченные территории.

«Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну, — подчеркнул Игнат. - Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах», — сказал Игнат.

Он напомнил, что протяженность государственной границы и линии фронта (около 2,5 тыс. км) слишком велика, чтобы даже такие западные системы, как NASAMS, IRIS-T, Patriot и SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск перекрывали всю территорию Украины.

«Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16», — пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

В то же время Джастин Бронк, авиационный эксперт британского аналитического центра RUSI, предупредил, что мощность российской противовоздушной обороны, вероятно, будет ограничивать возможности F-16 в роли ближней воздушной поддержки — то есть бомбардировки позиций противника. Самолетам придется летать низко, чтобы избежать их обнаружения россиянами.

«Западные истребители, оснащенные оружием, которое можно запускать из-за пределов зоны поражения [вражеской ПВО], предложат Украине улучшенную способность уничтожать фиксированные российские цели вблизи линии фронта с более безопасного расстояния», — написал Бронк в Twitter, что расширит возможности «существующих вариантов» для Украины, таких как удары РСЗО Himars.

В то же время украинский пилот Вадим Ворошилов (позывной Karaya) в интервью Радио NV назвал «феноменальными» технические возможности, которые могут предоставить Воздушным силам Украины истребители F-16. Он также объяснил, почему именно эти самолеты для Украины лучше, чем британские Eurofighter или французские Mirage 2000. «Конечно, F-16: цена, боевые способности и количество. Их построено более 4600 воздушных судов. Огромное количество коммерческих предприятий занимаются их модернизацией и изготовлением авиационных средств поражения. И поэтому именно для нас, для такой достаточно большой структуры как Воздушные силы, это лучшая машина, которая нам сейчас нужна, — подчеркнул пилот, — Не проблематично будет во время активной фазы ведения боевых действий транспортировать к нам необходимые компоненты и авиационные средства поражения к данному типу истребителя».

Авиационный эксперт Валерий Романенко ранее предполагал, что если Украина получит F-16 от Нидерландов, то получит имеют возможность использования всей основной номенклатуры вооружения, включая ракеты AIM-120 и JDAAM.

«Получив F-16, мы сможем использовать четыре ракеты HARM на одном самолете во-первых массово, во-вторых на 100%. В комплект этих нидерландских самолетов входят дальнобойные ракеты. Если мы их получим, то решим много проблем с Крымским мостом, Керченским и Севастопольским портами, со складами обеспечения в Крыму, авиабазами там», — сказал Романенко. Он добавил, что вражеские самолеты будут уничтожаться на расстоянии до 120 км.

Истребители F-16: основные характеристики

F-16 — самый массовый самолет четвертого поколения. С 1976 года изготовлено более 4600 единиц F-16, их имеют на вооружении 25 стран, что делает машину самым массовым боевым самолетом в мире. Существует более 10 его модификаций.

Максимальная скорость самолета составляет 2410 км/ч, а боевой радиус — 550 км. Истребитель оборудован 20-мм орудием М61А1 Vulcan и имеет девять точек подвески. Масса подвесных элементов — 7700 кг.

Инфографика: NV

F-16 может использовать:

ракеты воздух-воздух



ракеты воздух-земля



управляемые бомбы



неуправляемые бомбы

Один истребитель F-16 Fighting Falcon стоит $24,8 млн.

Экс-главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис отметил, что «это относительно простой самолет, который легко освоить».

Истребитель оснащен 20-мм скорострельной шестиствольной пушкой M61 Vulcan, он имеет девять точек подвески, общая масса подвесного вооружения составляет 7,7 т. Может использовать управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, противокорабельную ракету AGM-84 Harpoon и различные типы управляемых и неуправляемых бомб.



Опыт применения F-16 доказал его эффективность как против воздушных целей, так и против объектов на земле, в частности РЛС противника.

В то же время главной проблемой размещения F-16 или других самолетов четвертого поколения является отсутствие в Украине соответствующих аэродромов и специалистов по обслуживанию. Любое усовершенствование полос или аэродромов вряд ли могло бы пройти незамеченным для России, что повысило бы риск поражения для самолетов, отмечает CNN.

«Чтобы один истребитель взлетел, над ним работает около 10−15 специальных автомобилей — один топливо заливает, второй электричеством питает, третий воздухом снабжает. Все эти машины надо менять. На аэродроме есть технические средства, которые обеспечивают взлет, посадку, выдачу информации для выполнения полета — это также надо менять. Нужно менять покрытие взлетно-посадочной полосы», — рассказал военный эксперт Агиль Рустамзаде. По его мнению, временно для F-16 можно было бы использовать инфраструктуру Польши.