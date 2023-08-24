Новые подробности. США будут обучать украинских военнослужащих обслуживанию и пилотированию F-16 24 августа, 22:15 F-16 (Фото:REUTERS/Лукаш Гловала)

США будут обучать будут обучать украинских военнослужащих пилотированию и обслуживанию истребителей F-16.

Об этом сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на заявление Пентагона.

Ожидается, что летная подготовка начнется на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Аризоне после обучения английскому языку украинских пилотов в сентябре.

Видео дня

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон планирует уже в сентябре приступить к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. По информации источников издания, пилоты будут сначала изучать английский язык в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение состоится в Румынии и Дании.

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

Инфографика: NV

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что правительство Норвегии также решило передать Украине истребители F-16.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции. Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.