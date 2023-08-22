США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать — Пентагон 22 августа, 05:56 Истребитель F-16 на авиабазе Скридструп в Войенсе, Дания (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

США готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



«США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны», — отметила она.

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По ее словам, если Дания и Нидерланды, которые взяли на себя инициативу по обучению, будут отставать от графика, или потребуется обучить дополнительное количество украинских летчиков, тогда к процессу обучения присоединятся и США.

Сингх также добавила, что украинским пилотам потребуется пройти серьезную подготовку по обучению профильному английскому языку, чтобы быть готовыми к полетам на F-16, и это займет некоторое время.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.