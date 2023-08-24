США в сентябре начнут готовить украинских пилотов на F-16 — NYT 24 августа, 20:51 Самолет F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Пентагон планирует уже в сентябре приступить к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника Пентагона.

Пилоты будут сначала изучать английский язык в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.

Небольшое количество украинских пилотов прошли обучение в Соединенных Штатах до того, как Байден в мае разрешил европейским странам, имеющим F-16 американского производства, обучать украинских пилотов. Прошлой зимой ВВС США принимали двух украинских пилотов, ранее летавших на советских самолетах, чтобы посмотреть, смогут ли они работать на F-16. В оценке от 22 марта представители ВВС пришли к выводу, что по крайней мере, некоторых украинских пилотов можно научить пилотированию F-16 за четыре-пять месяцев. Пилотам необходимы определенные технические навыки, в частности, понимание приборов западной кабины и умение комфортно летать в строю с другими самолетами по американскому стандарту.

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Истребители F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение состоится в Румынии и Дании.

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

Инфографика: NV

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что правительство Норвегии также решило передать Украине истребители F-16.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции. Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.