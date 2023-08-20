Две страны Европы. Командующий Воздушных сил уточнил, где именно начали обучение пилоты F-16 и почему отправили даже выпускников 2023 года 20 августа, 10:24 Украинские пилоты на самолетах ВСУ в украинском небе (Фото:Воздушное командование Центр)

Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что украинские пилоты уже проходят подготовку на истребителях F-16 в двух странах Европы — Великобритании и Швеции.

«Я как командующий Воздушных сил понимаю, что наше будущее за молодыми пилотами, поэтому в Великобританию на обучение [на F16] поехали молодые пилоты выпуска 2023 года. Что касается Швеции, туда поехали молодые пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом», — сказал Олещук в эфире общенационального телемарафона Єдині новини.

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По его словам, система подготовки в вышеупомянутых странах является достаточно гибкой.



«К каждому пилоту подходят индивидуально. Они тестируют каждого, на что он способен», — отметил командующий ВС ВСУ.



Однако еще ранее двух летчиков протестировали инструкторы из США, и в их отношении было принято решение, что они смогут обучиться F16 за четыре месяца, напомнил Олещук.



«Если взять общую подготовку, по которой они [пилоты F-16 обычно] занимаются, то общая подготовка составляет 32 месяца. В отношении наших двух пилотов было принято решение, что они смогут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца», — сказал он.



Олещук отметил, что важным фактором отбора для обучения стало знание английского языка.

«Знание английского — это ключевое. Потому что здесь не должен работать переводчик», — сказал он, отметив, что это связано с необходимостью пилотов быстро выполнять действия во время полета.

«Поэтому все пилоты протестированы, есть высокий уровень [знания английского], есть средний, несколько ниже, но мы отобрали пилотов, которые уже учатся в странах», — подытожил Олещук.

19 августа в интервью 24 каналу министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16,

По его словам, кроме пилотов, в учениях участвуют также определенное количество инженеров и техников. Резников подчеркнул, что о завершении этих учений сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

«Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь непосредственно самолеты. А еще главное — сколько», — подчеркнул министр обороны Украины. «Минимальный срок на подготовку пилотов — 6 месяцев», — напомнил министр обороны Украины.

Украинский пилот с позывным Moonfish, который был отобран для участия в тренировках и уже имеет боевой опыт, рассказал в эфире национального марафона, что гипотетически отдельные пилоты могут справиться с освоением подготовки и быстрее, чем за шесть месяцев. Однако срок передачи самолетов будет определять также готовность персонала для их обслуживания — и этот период обучения партнеры Украины сокращать не планируют, отметил пилот.