Румыния открывает учебный центр, где будут тренироваться украинские пилоты на F-16 6 июля, 22:09 F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)

Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Высшего совета обороны страны (CSAT).

CSAT накануне саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов.

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«Здесь будут обучать румынских пилотов, эксплуатирующих самолеты F-16, а позже объект будет открыт для пилотов из союзных государств и партнеров по НАТО, включая Украину», — говорится в сообщении.

25 мая во время встречи в формате Рамштайн страны Запада решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

США тогда заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024.

Politico сообщало, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.