В Дании и Нидерландах подтвердили получение разрешения США на передачу Украине F-16 18 августа, 10:14 F-16 (Фото:Мастер-сержант. Энди Данауэй/Википедия)

В Дании и Нидерландах подтвердили получение одобрения от США предоставления Украине истребителей F-16.

В частности, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что получил письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена с соответствующим разрешением.

Об этом он сообщил в комментарии TV 2.

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«Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, который базируется на том факте, что мы с министром обороны обратились в Соединенные Штаты, чтобы изучить наши варианты», — сказал он.

Расмуссен добавил, что они получили «дружественный ответ» на запрос и полученный ответ теперь является «частью дальнейших рассуждений».

В то же время глава МИД Дании отметил, что никакого решения относительно того, когда самолеты будут предоставлены Украине, еще не принято.

«Мы начали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы идем хорошо. И следующее — это вопрос возможного предоставления самолетов, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими союзниками», — сказал он.

Также соответствующее решение Вашингтона приветствовал Вопке Гукстра, глава МИД Нидерландов.

Соответствующее сообщение он обнародовал в X (бывший Twitter)

«Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F16 в Украину. Большое спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество. Мы будем дальше обсуждать эту тему с нашими европейскими партнерами», — написал Гукстра.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимного официального представителя Вашингтона сообщало, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, как только пилоты завершат обучение.

Обе страны согласились обучать украинских пилотов F-16, однако поскольку именно Соединенные Штаты производят истребители F-16, Дании и Нидерландам нужно было их разрешение на предоставление самолетов Украине.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Инфографика: NV

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включить в программу другие типы истребителей, а не только F-16.



Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.



6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.



12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может длиться ориентировочно шесть-восемь месяцев.



В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.