«Мы рассчитывали хотя бы на 12». Зеленский рассказал, как и когда Украина будет получать F-16 от Дании и Нидерландов 23 августа, 21:24 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к отправке в Украину истребителей F-16.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках Крымской платформы.



По словам президента, 19 самолетов, которые Украине передаст Дания, будут поставляться «разными этапами» и «небыстро». Поскольку это зависит не только от Дании, но и от Украины, которая должна подготовить нужных пилотов, специалистов и инженеров.



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«Скажу вам так: несколько пилотов обслуживают десятки технического персонала», — отметил Зеленский.



Также глава государства отметил, что Украине нужно подготовить инфраструктуру для современных истребителей.

«Надо понимать, что наша инфраструктура несовременная, не для F-16. Мы построим ее как можно быстрее», — подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что Украина «может рассчитывать» на 42 истребителя от Нидерландов, из них на 18 будут тренироваться украинские пилоты, а когда обучение завершатся, то истребители отправят в Украину.



«Остальные (истребителей F-16 — ред.) мы сможем получить сразу, как только наши пилоты будут готовы. В целом это очень серьезное количество самолетов. Скажу вам откровенно: мы рассчитывали хотя бы на 12», — подчеркнул президент.



Кроме того, Зеленский добавил, что сейчас Украине очень важно отправить пилотов на тренировки. По словам президента, это является непростой задачей, потому что для того, чтобы отправить пилотов на обучение, их нужно забрать с фронта.

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.

