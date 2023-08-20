Почувствовал себя пилотом. Зеленский посидел в истребителях F-16 в Нидерландах и Дании — видео, фото 20 августа, 21:24 Зеленский вместе с Фредериксен (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Во время рабочих визитов в Нидерланды и Данию президент Украины Владимир Зеленский осмотрел истребители F-16, которые вскоре передадут Украине. Глава государства залезал в кабины самолетов на военных базах.

Сначала Зеленский побывал на военной авиабазе в Эйндховене в Нидерландах, где посидел в самолете F-16. Ему помогал инструктор.

Затем глава государства приехал в Данию на военную авиабазу Скридструп. Там он также попробовал почувствовать себя пилотом истребителя. Во второй раз компанию ему составила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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В воскресенье, 20 августа, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой прибыли в Нидерланды.

Во время встречи Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о количестве истребителей F-16, которые передадут Киеву, а именно о 42 самолетах.

Рютте сказал, что Нидерланды и Дания обязуются поставить Украине истребители F-16 после выполнения условий для такой передачи.

После визита в Нидерланды Зеленский приехал в Данию. Там Фредериксен заявила, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Она также отметила, что уже к Новому году Украина получит первую партию истребителей.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца.