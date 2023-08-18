Украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца — Минобороны Дании 18 августа, 17:25 Истребители F-16 нужны Украине как можно быстрее (Фото:Мастер-сержант. Энди Данауэй/Википедия)

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен в пятницу, 18 августа, сообщил, что украинские пилоты начнут тренировки на истребителях F-16 в Дании в конце августа.

Об этом сообщает CNN и AP.

Отмечается, что в учениях примет участие коалиция из 11 стран: Нидерланды, Бельгия, Канада, Дания, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Видео дня

Ранее Дания и Нидерланды взяли на себя инициативу в подготовке программы обучения украинских пилотов на американских истребителях.

Инфографика: NV

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 18 августа, подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

Инфографика: NV

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение пройдет в Румынии и Дании.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.