Норвегия официально подтвердила, что передаст Украине F-16 24 августа, 17:57 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Норвегия передаст Украине истребители F-16, подтвердил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, который в четверг, 24 августа, находится с визитом в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Премьер напомнил, что Норвегия будет обучать украинских пилотов и передаст два самолета для тренировок. Также страна передаст Украине норвежские F-16 — подробности о количестве и сроках поставки будут «в свое время».



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Как сообщает TV2, во время пресс-конференции норвежский премьер уточнил, что Украина получит от пяти до десяти истребителей от Норвегии, в зависимости от их состояния — он объяснил, что ранее страна продала почти все свои F-16 Румынии.

Инфографика: NV

Ранее TV2 со ссылкой на свои источники писал, что Норвегия поставит Украине истребители.

Перед этим Нидерланды и Дания пообещали передать Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.



Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что украинские пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции. Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также идут учения.