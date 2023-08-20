Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 20 августа, 19:06 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

В воскресенье, 20 августа, премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16

Об этом Фредериксен сказала во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода — это наша свобода. Мы также знаем, что вам нужно еще. Именно поэтому мы сегодня (20 августа — ред.) объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину», — подчеркнула Фредериксен.

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Зеленского сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.

«Работаем над скоростью подготовки. Отдельно обсудили сегодня и возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм понятен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность», — написал глава государства в Telegram.



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