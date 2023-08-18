США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов — Reuters 18 августа, 00:11 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, как только пилоты закончат обучение, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя Вашингтона в пятницу, 18 августа.

По данным Reuters, США заверили Данию и Нидерланды, что ускорят одобрение всех необходимых запросов на передачу F-16, чтобы украинские пилоты получили истребители сразу после завершения тренировок.

Видео дня

«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку США как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — сказано в письме госсекретаря США Энтони Блинкена его коллегам из Дании и Нидерландов, копию которого получили журналисты Reuters.

Инфографика: NV

Агентство напоминает, что президент США Джо Байден одобрил программы обучения украинских пилотов на F-16 в мае, но сроки поставок самолетов пока не озвучивались.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.



Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.



Инфографика: NV

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.



6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.



12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.



В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.