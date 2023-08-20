«Прорывная договоренность». Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16 — Зеленский

20 августа, 15:24
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Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте возле F-16 на авиабазе Эйндховен в Нидерландах (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте возле F-16 на авиабазе Эйндховен в Нидерландах (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о количестве истребителей F-16, которые передадут Киеву. Речь идет о 42 самолетах.

«F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды», — написал Зеленский, опубликовав совместное селфи с Рютте, сделанное на авиабазе Эйндховен.

Видео дня

Во время встречи в Нидерландах в воскресенье, 20 августа, они договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки украинских пилотов и инженеров. Речь идет о 42 самолетах.

«И это только начало», — добавил Зеленский.

Нидерландское издание NOS уточняет, что самолеты Украине передадут как Нидерланды, так и Дания. По данным издания, в настоящее время Нидерланды имеют как раз 42 таких истребителя.

Зеленский отметил, что передача F-16 поможет усилить ПВО Украины.

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В субботу, 19 августа, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сроках получения истребителей F-16 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Ratynskyi) «Минимум шесть месяцев». Резников рассказал, когда Украина может рассчитывать на F-16

«Еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел», — написал президент.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Нидерланды Марк Рютте Истребители F-16 Боевые самолеты Военный самолет Владимир Зеленский Война России против Украины

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