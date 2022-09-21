Данилов об объявленной Путиным мобилизации: Комплексная программа утилизации россиян 21 сентября, 11:21 Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высмеял решение кремлевского диктатора Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в РФ.

У себя в Twitter он назвал решения кремлевского режима «комплексной программой утилизации россиян».

«Относительно последних заявлений. План Путина Бермудский треугольник — комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК Вагнер. Далее: украинский фронт — ликвидация — белая Лада», — написал Данилов.

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21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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