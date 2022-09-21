В России объявили акцию протеста против объявленной Путиным мобилизации 21 сентября, 10:37 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

После того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в России анонсировали акции протеста против этого решения в среду, 21 сентября.

Об этом сообщает движение Весна в своем Twitter.

Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Начало запланировано на 19.00 по местному времени.

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«Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?», — говорится в сообщении.

Места проведения в Москве и Петербурге активисты пообещали объявить уже скоро. В регионах призвали антивоенные инициативы самостоятельно выбирать площадки.

21 сентября в утреннем обращении российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

Глава минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.



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