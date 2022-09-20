Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский

Российский политолог и публицист

Путин в отчаянном положении. Что происходит в Кремле

20 сентября, 20:13
Эксклюзив НВ
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Это классическая истероидная реакция

В Кремле уже осознали неизбежность капитуляции, проигрыша войны с Украиной. Они понимают огромный позор этой капитуляции. Это психологически мучительно и немыслимо для них. То, что сейчас происходит — это классическая истероидная реакция. Раз это позорно, то сделаем капитуляцию еще более позорной. Неспособность одержать победу или перейти в наступление на поле боя они компенсируют безумными политическими акциями. Насколько можно понимать по нарастающим все время приходящим сообщениям — с 23 по 27-е сентября они собираются провести так называемые референдумы не только в Донецкой и Луганской, но и в Запорожской и Херсонской областях.

Видео дня

Ну, понятно, что это за референдумы. Они объявят просто, что вот референдумы прошли онлайн, и получено результаты в 95% голосов. Затем, в ускоренном порядке принять эти территории в состав РФ. То есть, к концу месяца РФ официально объявит, что она захватила уже не 20%, а, например, 30% украинской территории. Что дальше?

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Теги:   Владимир Путин Мобилизация Запорожская область Госдума РФ Херсонская область Пионтковский Андрей Пионтковский ЛДНР Псевдореферендум Псевдореспублика Война России против Украины Самаркандский саммит ШОС Юрий Ковальчук

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