«Все идет по плану, не так ли?». На Банковой высмеяли объявленную Путиным мобилизацию

21 сентября, 10:37
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Михаил Подоляк заявил, что мобилизация в РФ свидетельствует о провале Кремля в Украине (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк заявил, что мобилизация в РФ свидетельствует о провале Кремля в Украине (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали объявление российским диктатором Владимиром Путиным «частичной мобилизации».

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, решение отправить на войну еще 300 тысяч россиян свидетельствует о том, что военная авантюра Кремля провалилась.

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«Шел 210-й день «трехдневной войны». Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец-то получили:

Видео дня

1. Мобилизацию.

2. Закрытые границы, блокировка банковских счетов.

3. Тюрьму за дезертирство.

4. Спецотряды для «опущенных» в ЧВК.

Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", — написал он в среду, 21 сентября, у себя в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1572477718142529537
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Кадр из обращения Путина 21 сентября 2022 года (Фото:Russian Presidential Press Service/Kremlin via REUTERS) Новые угрозы диктатора. Путин объявил частичную мобилизацию в РФ и возобновил ядерный шантаж: как реагирует Украина и мир — онлайн

Помимо мобилизации, Путин также пригрозил применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России.

Такое заявление он сделал на фоне подготовки к фейковым «референдумам» о «присоединении» временно оккупированных украинских территорий к РФ.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

https://www.youtube.com/embed/v1mqIXT4mGo

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Мобилизация Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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