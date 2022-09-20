Оккупанты в Запорожской области хотят провести «референдум» в один день с боевиками «Л/ДНР»

20 сентября, 16:42
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Российские оккупанты в Запорожской области намерены провести псевдореферендум о вхождении в состав России (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты в Запорожской области намерены провести псевдореферендум о вхождении в состав России (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты в Запорожской области намерены провести псевдореферендум о вхождении в состав России 23 — 27 сентября.

Об этом заявил так называемый «глава» оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

Балицкий заявил, что откладывать процедуру нет смысла.

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«Сегодня я подписал постановление о проведение референдума о территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет 23−27 сентября», — заявил оккупант.

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Ранее кремлевские марионетки в ОРДЛО огласили даты своих псевдореферендумов. Представители боевиков «Л/ДНР» заявили, что незаконное голосование состоится с 23 по 27 сентября. Также подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти дни.

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Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов: экс-президент РФ Дмитрий Медведев говорит, что в случае захвата оккупантами территорий Украины любые удары по ним будут расценены как атаки на саму Россию, после чего якобы будет «жесткий ответ».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает шантаж России относительно проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях «страхом разгрома». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что никакие псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ей уже не помогут.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Запорожская область Оккупант Войска РФ

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