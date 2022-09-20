К чему готовится Путин? Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация» и «военное положение» 20 сентября, 14:48 Российские оккупанты (Фото:Александр Ermochenko/Reuters)

Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Также в России будут наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.



Об этом сообщает Медуза.

Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях поправки в российский Уголовный кодекс во вторник, 20 сентября.

Среди внесенных в законопроект новых статей УК РФ — Добровольная сдача в плен (до 10 лет лишения свободы) и Мародерство (до 15 лет).

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Также закон усиливает наказание до 10 лет лишения свободы «за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения». В случае неявки и дезертирства для тех, кто находится в запасе и призван на военные сборы, тоже предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, принятые поправки предусматривают от 2 до 3 лет колонии за отказ от участия в боевых действиях и «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта».

Поправки приняли на фоне обращений марионеток Кремля и «советов» на временно оккупированных территориях Украины (в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях) о проведении немедленных псевдореферендумов по «присоединению» к составу РФ. Ни один из регионов не оккупирован Россией полностью. ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в районе Херсона, а 19 сентября стало известно о полном контроле украинских военных над Белогоровкой в Луганской области.

Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов: экс-президент Дмитрий Медведев говорит, что в случае захвата РФ территорий Украины любые удары по ним будут расценены как атаки на саму Россию, после чего якобы будет «жесткий ответ».

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