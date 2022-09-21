Новые угрозы диктатора. Путин объявил частичную мобилизацию в РФ и возобновил ядерный шантаж: как реагирует Украина и мир — онлайн 21 сентября, 11:17 Кадр из обращения Путина 21 сентября 2022 года (Фото:Russian Presidential Press Service/Kremlin via REUTERS)

Обращение Путина, которое перенесли со вчерашнего вечера, российские каналы показали в 9:00 по московскому времени (совпадает с киевским).

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». Шойгу объявил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, и в очередной раз занизил потери РФ в войне против Украины (заявив, что погибли 5937 военнослужащих армии РФ, тогда как Генштаб ВСУ оценивает их количество в 55 тыс. человек).



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Речь Путина традиционно была полна пропагандистских штампов о «нацистском» режиме в Украине, обвинениях Запада в попытке «уничтожить» Россию и угроз применить все доступные Кремлю виды вооружений, вплоть до ядерного.

Вот еще несколько тезисов из речи российского диктатора 21 сентября:

« освобождение» всей территории Донбасса остается неизменной целью « спецоперации»;



освобождение» всей территории Донбасса остается неизменной целью спецоперации»; частичная мобилизация в РФ начинается сегодня, 21 сентября;



призыву в России якобы подлежат « только находящиеся в запасе — прежде всего те, кто проходил военную службу и обладает опытом», Путин заявил, что перед отправкой в части « они пройдут дополнительную подготовку» — хотя ранее РФ неоднократно бросала в бой неподготовленные формирования;

только находящиеся в запасе — прежде всего те, кто проходил военную службу и обладает опытом», Путин заявил, что перед отправкой в части они пройдут дополнительную подготовку» — хотя ранее РФ неоднократно бросала в бой неподготовленные формирования; Россия поддержит решение, «которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем» — фактическое заявление о готовности аннексировать территории Украины после незаконных « референдумов».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и лидеры абсолютного большинства западных стран заявили, что итоги псевдореферндумов в мире не признают, а их проведение никак не повлияет ни на международную поддержку Украину, ни защиту ее суверенитета.



«Наши позиции не меняются от шума [в РФ] или каких-либо анонсов откуда-то. Имеем в этом полную поддержку наших партнеров», — подчеркнул Зеленский.

Сегодня большинство влиятельных мировых лидеров собрались на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский выступит там в режиме онлайн.

НВ следит за главными последствиями новых шагов Кремля в войне против Украины.

Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября: реакция Украины, мира и последствия

11:26 Единственная цель Путина — захватить Украину, мы не примем никаких показных «референдумов» — Шольц в ООН



Запад не примет условия «мира», продиктованные Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке — еще до речи Путина.

«Если мы хотим, чтобы эта война закончилась, то нам не может быть безразлично, чем она закончится. Путин откажется от своей войны и своих империалистических амбиций только в том случае, если поймет, что не может победить. При этом он не только разрушает Украину, но и свою страну. Вот почему мы не примем мир, продиктованный Россией. Вот почему мы не примем никаких показных референдумов. И именно поэтому Украина должна быть в состоянии защитить себя от вторжения России», — заявил Шольц,

Он напомнил, что оккупационной войне России против Украины «Нет ни малейшего оправдания. «Президент Путин ведет эту войну с единственной целью — захватить Украину. Самоопределение, политическая независимость для него не в счет. И для этого есть только одно слово — это империализм. Просто и понятно», — подчеркнул канцлер Германии.

11:15 Путин объявил план утилизации россиян — Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с иронией прокомментировал решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию.



«О последних заявлениях. План Путина Бермудский треугольник — комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК Вагнер. Далее: украинский фронт — ликвидация — белая Лада», — озвучил этот «план» Данилов.



11:05 «Мы с вами, мы поможем»: все союзники по НАТО продолжать поддерживать Украину — глава МИД Британии

Джиллиан Киган, которая сменила Лиз Трасс на посту министра иностранных дел Великобритании, оценила решение Кремля о частичной мобилизации как «тревожную эскалацию» войны со стороны Москвы.

В комментарии Sky News она сказала, что к угрозам следует относиться «серьезно», поскольку войска Украины продвигаются вперед, возвращая свои территории.

Киган также раскритиковала Путина за ложь и войну в Украине. «Это ложь Путина, и он продолжает полностью искажать то, что произошло в Украине… Это незаконная война России. Конечно, мы по-прежнему будем поддерживать Украину, как и все наши союзники по НАТО», — сказала глава внешнеполитического ведомства Британии.



Киган также обратилась к украинцам: «Мы с вами, мы на вашей стороне — мы поможем, чем сможем».

11:02 Горят желанием воевать: на фоне мобилизации россияне раскупили все рейсы из РФ в Турцию и Армению

За несколько минут после выступления Владимира Путина в России раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, сообщает российский Телеграм-канал Верстка.



10:58 Россия выбрала Международный день мира для эскалации своей войны — посол ЕС в Украине

«Неудивительно, что Россия выбрала Международный день мира для эскалации своей неоправданной войны. Украине нужен мир на ее собственных условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины. ЕС продолжает поддерживать Украину для победы в войне, так как Украина также борется за наш мир», — написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас сегодня по итогам речи Путина.



10:55 Настоящие потери армии РФ в войне против Украины превысили 55 тыс. человек — Генштаб ВСУ

Это в девять раз больше, чем сегодня утром озвучил Сергей Шойгу. Российский министр обороны заявил, что армия РФ якобы потеряла в Украине лишь около 6 тыс. солдат.

10:47 «Все идет по плану, не так ли?». На Банковой высмеяли объявленную Путиным мобилизацию

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали объявление российским диктатором Владимиром Путиным «частичной мобилизации».



По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, решение отправить на войну еще 300 тыс. россиян свидетельствует о том, что военная авантюра Кремля провалилась.



10:40 Путин пытается провести красные линии, но Украина заинтересована доказать, что это невозможно — немецкий аналитик

Новые шаги Кремля прокомментировал Ульрих Шпек, аналитик в области международных отношений, научный сотрудник Германского фонда Маршалла и Европейского центра Карнеги.

По его мнению, стремясь аннексировать оккупированные территории, Путин «хочет провести красные линии между „нашим“ и „вашим“ — угрожая защищать эти линии с максимальной степенью эскалации».

«Однако провести эти линии будет сложно, если не невозможно — и Украина полностью заинтересована в том, чтобы доказать, что их не существует», — подчеркивает Шпек.



10:33 Россияне получили билет на смерть, а не на их победу — журналистка НВ

«Сегодняшние речи Путина и Шойгу — это прямо ода ВСУ. Признание, что не справились, призыв 300 тыс. человек на смерть — и даже в РФ доходит, что это билет на смерть, а не на их победу», — метко подчеркивает журналистка НВ Кристина Бердинских.



10:30 Мобилизация в РФ: Шойгу заявил, что может собрать «25 млн солдат», но наберет 300 тысяч

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, кого из граждан страны отправят «пушечным мясом» на войну против Украины в рамках объявленной «частичной мобилизации».



По его словам, прежде всего на фронт поедут якобы только те, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность или боевой опыт.



10:25 «Нет могилизации!». Сегодня в 19:00 в РФ попытаются провести всероссийскую акцию протеста

О ее проведении в центрах российских городов объявило движение Весна. «Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью. Раньше власти говорили, что воюют только „профессионалы“ — и что они победят. Выяснилось, что не побеждают — и на фронт стали набирать заключенных. А теперь объявлена мобилизация», — разъясняют россиянам инициаторы акции, призывая их выйти на центральные улицы своих городов 21 сентября в 19:00.

10:17 Мобилизационный «ресурс»: кому из россиян с сегодняшнего дня запрещено выезжать за границу

Ниже — перечень тех категорий, которые согласно указу Путина подпадают под «частичную» мобилизацию.



10:11 «Признак провала»: Блинкен высказался о планах Кремля провести псевдореферендумы на оккупированных территориях

В ходе выступления на Генассамблее ООН Блинкен подчеркнул, что Россия предпринимает эти шаги именно сейчас — после понесенных потерь на поле боя и более широкой обеспокоенности во всем мире в связи с войной в Украине, сообщает CNN.

Блинкен повторил, что США никогда не признают фиктивные референдумы в Украине, поддерживаемые Россией, или любые шаги России по аннексии украинской территории.

09:25 «Это не блеф»: Путин заявил о готовности применить ядерное оружие

Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае «угрозы территориальной целостности» России. При этом свои угрозы глава кремлевского режима решил обосновать тем, что в НАТО якобы первыми заявили о готовности нанести удар по российской территории, что не соответствует действительности.

07:43 Планы аннексии и новые угрозы диктатора нацелены на россиян и стимулирование призыва, но скорее будут тщетными — оценки ISW



Российский диктатор, вероятно, надеется, что стимулирование мобилизации, новые основания для задействования призывников и подавление сопротивления внутри армии РФ позволят ему захватить остальную часть Донбасса и отстоять уже оккупированные Россией части Луганской, Херсонской и Запорожской областей. «Он ошибается. У Путина нет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой мощи. Но Путин, скорее всего, подождет, чтобы увидеть, увенчаются ли эти усилия успехом, прежде чем продолжить эскалацию или свалить вину за свои провалы на козла отпущения», — такие оценки в своем новом анализе событий 20 сентября дает американский Институт изучения войны (опубликован еще до речи Путина утром 21 сентября).

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