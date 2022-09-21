Заявления Путина о «референдумах» адресованы для россиян для — ISW

21 сентября, 06:36
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Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Президент РФ Владимир Путин свои заявления о «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины адресует прежде всего внутренней аудитории в России.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом диктатор надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая граждан добровольно пойти на войну, чтобы «защитить» недавно «присоединенные» к РФ территории.

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«Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину и что усилия по быстрому созданию больших войск путем добровольной мобилизации достигают кульминации, не отвечая потребностям российских военных», — указывают в Институте.

Специалисты предполагают, что таким образом Путин искусственно создает правовые и информационные условия для улучшения формирования армии РФ, не прибегая к расширенному призыву, сменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольной мобилизации.

Аналитики также уверены, что «Путин путем аннексии преследует цель сдержать контрнаступление ВСУ, чтобы рассматривать освобождение Украиной своих территорий как нападение на РФ».

В ISW убеждены, что такие заявления россиян свидетельствуют о явной панике и сделаны для того, чтобы попытаться усилить глобальные опасения ядерной эскалации.

Однако, как заметили специалисты, после ударов по аннексированному РФ полуострову Крым, который находится в оккупации в течение 8 лет, от Путина не последовало никаких ответов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин ДНР Война на Донбассе Война в Украине ЛДНР Псевдореферендум Война России против Украины

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