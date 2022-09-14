В Харьковской области ВСУ освободили 388 населенных пунктов — Маляр

14 сентября, 19:16
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Украинские военнослужащие едут на танках во время контрнаступательной операции в Харьковской области (Фото:Press service of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

Украинские военнослужащие едут на танках во время контрнаступательной операции в Харьковской области (Фото:Press service of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

С 6 сентября украинские силы освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысячи кв. км территории в Харьковской области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Она отметила, что линия фронта в Украине всего составляет 2500 км, а на 1300 км идут активные боевые действия.

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По ее данным, с 6 сентября в Харьковской области освобождены:

  • около 8500 кв. км;
  • около 388 населенных пунктов;
  • около 150 тысяч человек.
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Маляр подчеркнула, что число освобожденных украинских территорий постоянно уточняются. Также деоккупированные территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать, пишет Маляр.

«Поэтому, официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а следовательно — разниться», — подчеркнула она.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2251870134972016

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Контрнаступление Анна Маляр

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