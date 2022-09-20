Марионетки Кремля из «Л/ДНР» огласили даты псевдореферендумов о «вхождении» в состав РФ 20 сентября, 14:30 О планах по поводу псевдореферендума ранее заявили и херсонские коллаборанты (Фото:armyinform.com.ua)

Кремлевские марионетки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей огласили даты своих псевдореферендумов.

Как сообщает кремлевская пропаганда, представители пророссийских террористических организаций «Л/ДНР» заявили, что незаконное голосование состоится с 23 по 27 сентября.

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Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий и заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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