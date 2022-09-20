Марионетки Кремля из «Л/ДНР» огласили даты псевдореферендумов о «вхождении» в состав РФ
О планах по поводу псевдореферендума ранее заявили и херсонские коллаборанты (Фото:armyinform.com.ua)
Кремлевские марионетки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей огласили даты своих псевдореферендумов.
Как сообщает кремлевская пропаганда, представители пророссийских террористических организаций «Л/ДНР» заявили, что незаконное голосование состоится с 23 по 27 сентября.
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
Такой ход событий и заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
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