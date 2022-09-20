Херсонские марионетки Кремля объявил свои даты «референдума» 20 сентября, 15:22 Марионетки Кремля в Херсоне рассчитывают провести «референдум» 23−27 сентября (Фото:suspilne.media)

Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России 23 — 27 сентября.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Ранее марионетки Кремля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей также заявили о проведении «референдумов» 23−27 сентября.

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При этом ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточняли, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский 18 сентября говорил, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Луганской области.

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