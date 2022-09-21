После выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты в Стамбул и Ереван — СМИ 21 сентября, 11:00 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Через несколько минут после выступления кремлевского диктатора Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.



Об этом сообщает российское издание Верстка в своем Telegram-канале.

21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

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После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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