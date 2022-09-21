Главный вывод из речи Путина. Что означает «частичная мобилизация» в России 21 сентября, 11:26

Итак, Путин публично признал поражение России на первом этапе войны с Украиной

Когда твоя «специальная операция» против «несуществующего государства», которая «продлится пару недель» через семь месяцев требует объявления мобилизации для «защиты родины» назвать это иначе как провалом не получится.

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Но откладывать мобилизацию дальше было уже невозможно. Разгром оккупационных войск под Изюмом и тяжелое положение херсонской группировки показали, что российская армия находится перед опасностью военной катастрофы на горизонте 6−12 месяцев. Нехватка живой силы далеко не единственная, но важная причина такого положения вещей.

Частичная мобилизация не будет эффективной и быстрой. Российской армии и дальше не будет хватать морали, качественного обучения, дееспособного командования и современной техники — вливание большого количества неподготовленных демотивированных «мобиков» только усугубит эти проблемы.

Но и цель этого действия скорее тактическая: удержать фронт до конца 2023 года, дать Путину время заморозить конфликт или достичь приемлемых дипломатических договоренностей. Из риторики российских спикеров пропали упоминания о денацификации, демилитаризации и захвате крупных городов Украины. У путинской войны больше нет амбициозных целей. Цель номер один — сохранить Путина у власти.

Цель номер один — сохранить Путина у власти

Сам Путин в публичных коммуникациях теперь повторяет, что целью операции является Донбасс. Следовательно, дальнейшая позиция Кремля ясна. Они будут торговаться, чтобы оставить за собой уже оккупированные территории Донбасса и договориться о снятии санкций в обмен на освобождение юга Украины. Если же Украина и Запад на это не пойдут, Путин будет пытаться заморозить конфликт по уже существующей линии столкновения, а во время каждого очередного наступления ВСУ устраивать истерику об использовании атомного оружия «защиты новых регионов России, присоединившихся к нам во время референдумов».

Главный вывод из сегодняшней речи Путина прост — Россия слаба, она сыпется и ее нужно дожимать. Проведение псевдореферендумов приведет к увеличению поставок западного оружия и усилению санкций.

Объявление мобилизации после обещаний Китая и Индии в скором времени завершить войну приведет к уходу от России ее ситуативных союзников. А также к дестабилизации российского общества, которое ожидало веселое ТВ-шоу с победной войнушкой, а теперь должно идти умирать на фронт.

Страха в Украине и на Западе больше нет. А вот для Путина и его приспешников ужас только начинается.

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