Рой дронов в глубоком тылу РФ. В России массово жалуются на атаки БПЛА, в Пскове на аэродроме повреждены по меньшей мере четыре Ил-76 — главное 30 августа, 06:47 Зарево от взрывов в районе аэропорта в Пскове, ночь на 30 августа (Фото:Baza / Telegram)

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории страны-агрессора прозвучали взрывы в районе аэропорта. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.

05:32 Важные истории сообщают, что страна-агрессор Россия ночью в среду, 30 августа, подверглась наибольшей атаке беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Видео дня

04:26 В Сети появилось видео горящих военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Кресты в Пскове после атаки БПЛА этой ночью.

03:59. В минобороны России утверждают, что смогли «перехватить» еще один беспилотник украинского производства над Московской областью.

03:55. Блогер Игорь Лаченков написал в Twitter, что все, кто донатил «на Black Box, бобров и месть» в рамках сборов от волонтера и политика Сергея Притулы и активиста Сергея Стерненко, «является соучастником того, что уже сейчас так активно что-то взрывается на территории страны-агрессора».

03:17. Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили работу второй раз за ночь, сообщают российские пропагандисты РБК. Рейсы в псковском аэропорту тоже отменили — по версии губернатора, пока не выяснят «характер возможного повреждения» взлетно-посадочной полосы.



03:14. Кремлевская марионетка во временно оккупированном Севастополе Михаил Развожаев объявил, что Черноморский флот «отражает атаки» беспилотников на бухту Севастополя.

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02:39. По словам жителей Пскова, страна-агрессор уводит с местного аэродрома самолеты после атаки БПЛА, передает Осторожно, новости.

02:30. Пропагандисты РИА Новости со ссылкой на минобороны страны-агрессора пишут, что «украинский БПЛА» якобы уничтожили также над Калужской областью.

02:20. В расположении второй бригады спецназа ГРУ в Пскове взрывы, пишет российский канал ВЧК-ОГПУ.

02:12. По версии губернатора Брянской области Александра Богомаза, над Брянском «сбили» три украинских беспилотника, «никто не пострадал».

В то же время пропагандистский канал Mash пишет, что один из сбитых БПЛА упал на один из крупнейших предприятий страны-агрессора по микроэлектронике Кремний ЭЛ. Baza сообщает, что в 16-м корпусе завода горели 40 квадратов, пожар, как утверждается, уже ликвидировали.

01:59. Как утверждает Mash, в Пскове ввели план Эдельвейс, все силовики переведены на «усиленный режим», большая часть из них окружила аэродром.

01:51. Кремлевские пропагандисты РИА Новости со ссылкой на минобороны страны-агрессора утверждают, что россияне «пресекли» атаку дронов, в которой обвинили Украину. По версии оккупантов, в Брянской области «сбили» три беспилотника, в Орловской — еще один.

01:39. Псковский политик Лев Шлосберг утверждает, что местный аэродром атаковали сразу 20 БПЛА.

01:25. Российский правозащитный проект Gulagu.net утверждает, что в Пскове повреждены и уничтожены пять самолетов Ил-76.

01:24. Канал Sota также пишет о взрыве в Туле.

01:13. Паблики страны-агрессора утверждают, что взрыв прозвучал в Брянске. Перед этим очевидцы слышали характерный для беспилотника звук.

01:12. Канал Baza заявляет о введении режима Ковер в Тульской области, над частью Московской, Калужской и в Рязани. Этот режим объявляют при появлении или угрозе «нежелательных летательных объектов».

01:03. Shot пишет о новом взрыве в районе аэропорта в Пскове.

00:42. Один из беспилотников, как пишет Mash, попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта.

00:40. Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 «повреждены» на аэродроме в Пскове, признали пропагандисты ТАСС. Российское Агентство пишет, что это может быть одной из крупнейших потерь России в глубоком тылу с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Псков на карте. Расстояние до Украины по прямой - около 700 км / Инфографика: Google Maps

00:36. Пропагандисты ТАСС сообщили, что над Псковом и областью ограничили полеты самолетов.

00:33. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утверждает, что россияне «отражают» атаку беспилотников в аэропорту Пскова, а он «лично находится на месте».

00:18. Атака в Пскове также может идти по Черехинской военной базе, на которой дислоцируется 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, причастный к военным преступлениям в Буче, пишет Sota.

00:17. По версии Baza, минимум два самолета получили повреждения в результате атаки БПЛА.

00:14. Канал Псковская губерния утверждает, что беспилотники могли атаковать нефтебазу в Крестах.

Как сообщает Telegram-канал Baza, о взрывах заявляли местные жители. Они также пожаловались на «звуки, похожие на автоматные очереди». Baza приводит «предварительные данные» об атаке беспилотников. Позже канал заявил об атаке на аэропорт «более десяти беспилотников».



Канал Осторожно, новости пишет, что очевидцы говорят о «красных искрах в небе, хлопках, взрывах и пожаре». По информации канала, местные жители слышали не менее 13 взрывов.



Канал Sota сообщает, что на аэродроме Кресты в Пскове находятся как гражданские, так и военные самолеты страны-террориста. Там дислоцирован военно-транспортный авиационный полк.

По информации источников NV в СБУ, в ночь на 27 августа контрразведчики из 13-го главного управления Службы безопасности Украины атаковали Курский аэродром и с помощью дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29 врага, поразили радары комплекса С-300 и два Панциря.