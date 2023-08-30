В Брянске прогремел взрыв в здании Следственного комитета: местные власти сообщают об атаке беспилотников

30 августа, 08:41
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Брянск (Фото:bryanskobl.ru)

Брянск (Фото:bryanskobl.ru)

В среду, 30 августа, в российском Брянске прогремел взрыв. Администрация города сообщает, что взрыв прогремел в здании брянского Следственного комитета якобы в результате атаки беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал SOTA со ссылкой на сообщение Брянской администрации.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1696760306272178524?s=46

По имеющейся информации, взрыв был слышен в 6 часов. Сообщается, якобы открытого горения нет, а в здании выбиты окна.

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Администрация города отмечает, что пострадавших нет.

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Позже пресс-служба администрации Брянска удалила сообщение о взрыве в здании СК.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, якобы «два украинских беспилотника» пытались атаковать телебашню в Брянске, и отметил, будто ПВО удалось «сбить» все цели.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 30 августа, неизвестный беспилотник упал на предприятие Кремний ЭЛ в Брянске — один из крупнейших заводов по выпуску микроэлектроники в стране-агрессоре России.

По версии Богомаза, над Брянском «сбили» три украинских беспилотника, «никто не пострадал».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Следственный комитет РФ Брянск атака дронами

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