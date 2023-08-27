Курский аэродром ночью атаковали контрразведчики 13-го главного управления СБУ — источники NV

27 августа, 15:28
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Последствия атаки на Курск (Фото:Роман Старовойт / Telegram)

Последствия атаки на Курск (Фото:Роман Старовойт / Telegram)

В ночь на воскресенье, 27 августа, Курский аэродром атаковали контрразведчики из 13-го главного управления Службы безопасности Украины, сообщили источники NV в спецслужбе.

По словам собеседников, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Кроме того, среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря.

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Собеседники отметили, что почти все дроны долетели до своих целей, а лишь три из них были сбиты российской ПВО.

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«"Бавовна» получилась впечатляющей. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время", — подчеркнул собеседник.

В Курске в ночь на воскресенье, 27 августа, прозвучало несколько мощных взрывов. Наутро в минобороны России заявили об успешном сбивании беспилотников. При этом губернатор Курской области сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1695677337788957143?s=20
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Служба безопасности Украины (СБУ) Беспилотники БПЛА Минобороны РФ Курск Война России против Украины дроны-камикадзе украинские беспилотники атака дронами

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