Власти Брянска подтвердили повреждение здания Следственного управления и заявили о якобы сбитых беспилотниках 30 августа, 09:52 В здании Следственного управления Следственного комитета Брянска был слышен взрыв (Фото:Кадр из видео SOTA/Telegram)

Власти Брянска подтвердили, что здание Следственного управления Следственного комитета РФ было повреждено в результате падения беспилотника во время атаки дронами в среду, 30 августа, и заявили, якобы все цели были сбиты.

Об этом говорится в сообщении администрации Брянской области в запрещенной российской соцсети VK.

«Сегодня над Брянском было сбито 3 беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них в здании Следственного Управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении администрации города.

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Ранее администрация Брянска удалила свою публикацию о взрыве в здании местного СК.

Там отмечалось, что взрыв был слышен в 6 часов утра, и сообщалось, якобы открытого горения не было, а в здании выбиты окна.

В среду, 30 августа, в российском Брянске прогремел взрыв. Администрация города сообщала, что взрыв прогремел в здании брянского Следственного управления якобы в результате атаки беспилотников.

Также в ночь на среду, 30 августа, неизвестный беспилотник упал на предприятие Кремний ЭЛ в Брянске — один из крупнейших заводов по выпуску микроэлектроники в стране-агрессоре России.

По версии губернатора области Александа Богомаза, над Брянском «сбили» три украинских беспилотника, «никто не пострадал».