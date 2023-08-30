Атака БПЛА по Пскову: сгорели Ил-76, в аэропорту отменили все рейсы, в районе военной части произошел пожар 30 августа, 07:56 Пожар в Пскове (Фото:https://t.me/breakingmash)

В среду, 30 августа, в результате удара БПЛА по российскому Пскову было уничтожено четыре Ил-76, небо над городом и областью полностью закрыто для пролета самолетов.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

«Находимся внутри борта в зоне задымления. Горят два самолета на нашем аэропорту псковском, атака, говорят, дронов», — говорит на видео один из пилотов.

Видео дня

Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для пролета самолетов. В районе аэропорта огонь и дым, подъезды к нему перекрыты.

Жители Пскова ночью слышали звуки автоматных очередей.



Местные Telegram-каналы сообщили, что начался пожар в военной части 64044. Это территория 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежицах, она участвовала в войне против Украины.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram, что в Псковском аэропорту в среду, 30 августа, отменены все рейсы.

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории страны-агрессора прозвучали взрывы в районе аэропорта. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.