Появилось видео с горящими Ил-76 на аэродроме в Пскове после атаки БПЛА 30 августа, 04:26 Последствия атаки БПЛА на военный аэродром страны-агрессора в Пскове, 30 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / OSINTtechnical / via X)

В Сети появилось видео горящих военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Кресты в Пскове после атаки БПЛА ночью в среду, 30 августа.

Видео опубликовано в Twitter OSINTtechnical. Автор видео утверждает, что в аэропорту горят два самолета, и пересказывает информацию об атаке дронов.



Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС страны-агрессора пишет, что в Пскове загорелись два Ил-76.

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Россияне признали атаку БПЛА на аэродром Кресты в Пскове ночью 30 августа и заявили, что «повреждения» получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По информации каналов, в Пскове также могли подвергнуться удару расположение 2-й бригады спецназа ГРУ и топливозаправочный комплекс на территории аэропорта.

В Брянске, по данным росСМИ, беспилотник упал на предприятие Кремний ЭЛ — один из крупнейших заводов по выпуску микроэлектроники в стране-агрессоре.

Также страна-агрессор утверждала, что «уничтожила» украинские беспилотники в Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях. Кремлевская марионетка в Севастополе Михаил Развожаев заявлял об «атаках» БПЛА в районе Севастопольской бухты.