Минимум шесть областей. Ночная атака БПЛА на Россию стала самой масштабной с 24 февраля — СМИ 30 августа, 05:32 Зарево от взрывов в аэропорту Пскова, 30 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)

Страна-агрессор Россия ночью в среду, 30 августа, подверглась крупнейшей атаке беспилотников с начала полномасштабного вторжения, сообщает российское издание Важные истории.

Министерство обороны страны-террориста похвалилось, по их версии, «уничтожением» украинских беспилотников в Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях, при этом проигнорировав удар по своему аэродрому в Пскове. Кремлевская марионетка в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев также заявлял об «атаке беспилотников с моря».



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Кремлевские пропагандисты ТАСС признали атаку БПЛА на аэродром Кресты в Пскове ночью 30 августа и заявили, что «повреждения» получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По информации Telegram-каналов, в Пскове также могло подвергнуться удару расположение 2-й бригады спецназа ГРУ и топливозаправочный комплекс на территории аэропорта.

В Брянске, по данным росСМИ, беспилотник упал на предприятие Кремний ЭЛ — один из крупнейших заводов по выпуску микроэлектроники в стране-агрессоре.

Важные истории предполагают, что для атак могли использоваться новые украинские дроны UJ-22 Airborne или Бобер, но отмечают, что так массово их еще не применяли.

Блогер Игорь Лаченков ранее написал в Twitter, что все, кто донатил «на Black Box, бобров и месть» в рамках сборов от волонтера и политика Сергея Притулы и активиста Сергея Стерненко, «является соучастником того, что уже сейчас так активно что-то взрывается на территории страны-агрессора».