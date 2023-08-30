Уничтожение четырех российских самолетов. В Офисе президента отреагировали на ночные удары по Пскову 30 августа, 18:01 Зарево от взрывов в аэропорту Пскова, 30 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)

Ночные удары по российскому Пскову в среду, 30 августа, свидетельствуют о том, что война все больше переходит на территорию страны-агрессора России и это невозможно остановить, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что призывы избегать любых ударов по территории РФ выглядят странно. В то же время Украина придерживается обязательства не использовать оружие международных партнеров для ударов по России и действует исключительно в рамках принципов оборонительной войны.

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Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин непригоден для переговоров. А «история» с гибелью главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина свидетельствует о том, что Путин не будет выполнять никаких договоренностей и «нацелен исключительно на эскалацию, развертывание убийств и разрушений».

«Итак, пока Путин остается президентом, война будет продолжаться. Затягивая Россию все глубже и глубже в пучину хаоса», — добавил Подоляк.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.

Однако в Кремле заявили, что Путин знает о наймасованной атаке беспилотников на территорию России, в том числе и на аэродром в Псковской области.