«Россиянам хлопнули по губам картоном». Какими дронами Украина атакует Курск и другие аэродромы оккупантов 29 августа, 19:15 NV Премиум Последствия одного из ударов БПЛА по российскому Курску, 27 августа 2023 года (Фото:Governor of Russia’s Kursk Region Roman Starovoit via Telegram/Handout via REUTERS)

Павел Кащук, эксперт по БПЛА, рассказал в эфире Radio NV о том, какими беспилотниками украинские военные наносят удары по аэродромам россиян и стоит ли украинским компаниям разрабатывать отечественный аналог Shahed.

— Наши медиа — и Украинская правда, и РБК Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины, в частности на военную контрразведку СБУ, сообщали, что контрразведка атаковала дронами аэродром в Курске на территории Российской Федерации.

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А главное, что сами российские паблики и жители РФ скулят, что удар был нанесен так называемыми «картонными дронами». Что вам известно о такой технологии? Это кажется очень дешево и при этом весьма интересно, и перспективно.

— Да, весьма интересная и знаковая новость была. Я очень внимательно за ней слежу. И, честно говоря, за последние сутки перечитал столько комментариев из российских, скажем так, и средств массовой информации, социальных сетей, потому что есть очень интересные моменты. Во-первых, хочется поздравить контрразведку в очередной раз. В последнее время мы больше стали слышать об их работе. И это похоже не то, что они начали работать, а все же решили добавить немного публичности в своей работе, как мне кажется. А вообще, в чем интересный момент…