Что за картонные дроны прилетели в Курск — отвечает эксперт по БПЛА 30 августа, 13:51 По словам эксперта по БПЛА Павла Кащука, картонные австралийские дроны PPDS (на фото) вряд ли могли атаковать Курск (Фото:SYPAQ/Twitter)

Эксперт по БПЛА Павел Кащук в интервью Radio NV прокомментировал информацию о том, что в ночь на 27 августа аэродром в российском Курске атаковали картонными дронами.

«Можно уже признать фактом, причем опять же, из открытых источников, и из сообщений самих же россиян, что им таки „пошлепали по губам картоном“… Действительно, ноют россияне даже в профильных пабликах. То есть это не просто, скажем так, диванные эксперты. Это уже люди, имеющие отношение к теме. И они действительно не отрицают, что что-то картонное в них прилетело», — сказал Кащук в эфире Radio NV.

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Он отметил, что сейчас многие из украинских экспертов вспомнили сообщения о поступлении в Украину картонных австралийских беспилотников PPDS.

«И россияне также начали это поддерживать, потому что им эти нарративы очень нравятся. Ведь они не хотят признавать какое-то преимущество украинской техники, а обычно все это прикрывают помощью НАТО. … Австралия немножко другая, но все равно что-то западное. И уже пишут и о Starlink, которыми управлялись самолеты, потому что нельзя же признать, что что-то такое долетело, обошло РЭБ. И что самолеты австралийские, и так далее», — рассказал Кащук.

В то же время, эксперт по БПЛА отметил, что имел опыт работы с PPDS.

«И я могу уверенно сказать, что это очень-очень вряд ли был этот австралийский самолет. Потому что такие задачи, по крайней мере, если мы видим то, что пишут россияне, то, что они выкладывают на видео, они были не под силу, как по мне, тому БПЛА, если он не был, скажем, или коренным образом переделанным, или это было что-то похожее. … Поэтому всем тем украинцам, которые кричат слава Австралии, я бы предложил все же больше, пожалуй, здесь гордиться украинскими разработками. Потому что все идет к тому, что это похоже на что-то такое наше частное», — заявил он.

Кащук также отметил, что картонные дроны радиопрозрачные, поэтому они могли пролетели эшелонированную систему с радарами дальнего обнаружения.

«Или, как опять же пишут россияне, их могли действительно запускать с территории России. И опять же, наша контрразведка не впервые заявляет о подобных успешных операциях с привлечением людей на той стороне», — добавил эксперт по БПЛА.

В ночь на 27 августа в Курске прогремело несколько мощных взрывов. Утром минобороны РФ сообщило, что ночью и утром «киевский режим пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа». В российском ведомстве заявили, что российская ПВО сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.

В то же время, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса, никто из жителей не пострадал.

Источники NV в СБУ сообщили, что в ночь на 27 августа Курский аэродром атаковали контрразведчики из 13-го главного управления.

По словам собеседников, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Кроме того, среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря.

Собеседники отметили, что почти все дроны долетели до своих целей, и лишь три из них были сбиты российской ПВО.

28 августа главный редактор американского издания The War Zone Тайлер Роговей опубликовал спутниковые снимки военного аэродрома в Курске после атаки ударных беспилотников.

По его словам, на снимках не зафиксировано явных повреждений и уничтоженных самолетов, однако они требуют более детального изучения.

«Это поверхностный обзор. У коммерческих спутниковых изображений есть определенные ограничения. Могут существовать небольшие повреждения, но явных масштабных повреждений нет», — резюмировал он.

27 августа издание Defense Express сообщало, что российский «военкор» Fighterbomber пожаловался, что для атаки на аэродром были использованы австралийские беспилотники от компании SYPAQ. Он утверждал, что якобы для атаки на аэродром были осуществлены комбинированные пуски с «пустыми» дронами, а также дронами в версии «камикадзе», и что запускать их могли якобы не с территории Украины.

Издание отметило, что дроны PPDS этой компании могут иметь полезную нагрузку весом до 5 кг в зависимости от модели, находиться в воздухе от 1 до 3 часов и преодолевать расстояния от 40 до 120 км.