Московская область под ударами беспилотников ВСУ. К чему это приведет 9 августа, 17:30 NV Премиум

Достаточное количество украинских беспилотников достает до Москвы

Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде Московской области РФ, на котором произошел взрыв, — это один из немногочисленных заводов, критический для российской обороной промышленности, которые еще остались от Советского Союза. Один из таких заводов в районе Таганрога, единственный завод, который выращивает кристаллы для микросхем. И вот — один из заводов в Сергиевом Посаде. Это оптика, это те обвесы, которые появляются и на вертолетах, и на танках российских. Потому такого рода заводы будут подвержены ударам. До тех, по крайней мере, до которых дотянемся. Их уничтожение приведет к остановке по некоторым позициям поставок на российскую оборону.

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Естественно, в район Москвы уже ходят наши «летающие бобры», как в свое время мы об этом говорили. Достаточное количество беспилотников есть, которые достают до Москвы. Это где-то под 500 километров.

Все заводы, оставшиеся от Советского Союза, конечно, однозначно наша разведка знает. Проводится разведка, доразведка, корректировка, дальше — выполнение боевой задачи. Либо — удар беспилотником, либо внутренний подрыв. Россияне говорят, что у них там взорвался какой-то пиротехнический склад. Но это как раз и может быть один из механизмов, как уничтожить завод. То есть, вычисляется место удара, которое приведет, в конце концов, к уничтожению всего завода, в том числе.

Эта же оптика, производимая на заводе, используется иногда и для ракет.