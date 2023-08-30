«В очень глубоком тылу». Удар по аэродрому в Пскове — выдающийся успех нашей научной и военной мысли — Грабский 30 августа, 10:55 NV Премиум На аэродроме в российском Пскове горит самолет (Фото:Скриншот из видео из соцсетей)

В ночь на среду, 30 августа, об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.

Самый масштабный удар пришелся на Псков — там прогремели взрывы в районе аэропорта. Согласно предварительной информации, повреждены как минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76 (а, вероятно, даже шесть), резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов как минимум до 31 августа.

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Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV объяснил значение таких ударов для Украины.

Сергей Грабский военный эксперт

Надо понимать, что это, я бы сказал, выдающийся успех нашей научной и военной мысли и процесса организации нанесения ударов. Потому что расстояние — более 800 километров до Пскова.

То есть, это достаточно серьезный удар по противнику.