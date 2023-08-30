Кремль прокомментировал атаку дронов на аэродром в Пскове. Хотят искать маршруты полета 30 августа, 14:32 Пожар в российском Пскове в ночь на 30 августа (Фото:TELEGRAM/MIKHAIL VEDERNIKOV/via REUTERS)

В Кремле заявили, что диктатор Владимир Путин знает о самой массированной атаке беспилотников на территорию России, в том числе и на аэродром в Псковской области, которая произошла в ночь на среду, 30 августа.

Об этом заявил его спикер Дмитрий Песков, пишет пропагандистское агентство РБК.

Он обвинил в налете дронов Украину и снова оправдал полномасштабное вторжение РФ, заявив, что оно будет продолжаться.

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По словам Пескова, российские военные «анализируют маршруты, то, как это было сделано, для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций [атаки на Псков] в дальнейшем». Об уничтожении российских Ил-76 он не вспомнил.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта — Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение четырех самолетов Ил-76.

Всего беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.

