Минобороны РФ промолчало об ударе дронов по аэропорту Пскова 30 августа, 09:16 Пожар в Пскове (Фото:https://t.me/breakingmash)

Минобороны РФ промолчало об ударе дронов по аэропорту Пскова, который был нанесен в среду, 30 августа.

Ведомство страны-агрессора заявляло о якобы «пресечении попытки» Киева совершить атаку БПЛА в Калужской, Рязанской, Московской, Брянской областях.

При этом в российском Брянске 30 августа прогремел взрыв. Администрация города сообщила, что взрыв прогремел в здании брянского Следственного комитета в результате атаки беспилотников. Позже пресс-служба администрации Брянска удалила сообщение о взрыве в здании СК.

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Также сообщалось, что в ночь на среду, 30 августа, беспилотник упал на предприятие Кремний ЭЛ в Брянске — один из крупнейших заводов по выпуску микроэлектроники в стране-агрессоре России.

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове на территории страны-агрессора прозвучали взрывы в районе аэропорта. По предварительной информации, в результате удара БПЛА по российскому Пскову было уничтожено четыре Ил-76, небо над городом и областью полностью закрыто для пролета самолетов.