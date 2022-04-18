На крейсере были даже срочники. РФ заявляет о спасении членов экипажа Москвы, однако их семьи раскрыли ложь: что известно о числе погибших 18 апреля, 14:12 Сюжет Цей матеріал також доступний українською 16 апреля Минобороны РФ показало видео из Севастополя, на котором якобы присутствует часть экипажа крейсера Москва (фото — скриншот из этого видео) (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Прошло уже несколько дней после того, как Россия официально признала затопление крейсера Москва, однако власти РФ молчат о количестве уцелевших и погибших членов экипажа судна.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Тем временем появляется все больше свидетельств того, что число погибших и раненых россиян, служивших на Москве, может идти на десятки и даже сотни.

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НВ собрал главное, что об этом известно на данный момент.

«Экипаж эвакуирован»: официальная версия России и попытка показать моряков Москвы в Севастополе

Сообщая о затоплении крейсера Москва вечером 14 апреля, Минобороны РФ упомянуло, что судно ушло на дно «при буксировке в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса» и в условиях «штормового волнения моря». При этом о судьбе экипажа судна не сообщалось.

Зато в более ранних сообщениях о пожаре на крейсере российское оборонное ведомство упоминало, что «весь экипаж эвакуирован» либо «экипаж эвакуирован». Впоследствии российские чиновники не комментировали эту информацию официально и не уточняли число погибших либо раненых моряков с крейсера Москва.

Аналогично молчали и российские СМИ. Лишь днем в пятницу, 15 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник рассказало, что «экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации» — оккупированный Севастополь, где базируется Черноморский флот РФ.

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В подтверждение этого сообщения 16 апреля Минобороны РФ и его «профильный» телеканал Звезда обнародовали видеозапись встречи главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова и командования ЧФ РФ в Севастополе с моряками, которых назвали «экипажем ракетного крейсера Москва». Сколько из этих людей действительно были на крейсера в день удара по нему украинскими ракетами Нептун — неизвестно.

Видео длится всего минуту, причем большую его часть показали без звука. Как предположило издание Новая газета. Европа (онлайн-редакция работает вместо временно закрывшейся в РФ Новой газеты), звука нет неспроста. «На кадрах производится развод личного состава: командир личного состава обязан доложить численность состава, количество присутствующих в строю и количество выбывших из строя (выбывшие — это раненые, больные, погибшие либо присутствующие не в строю, а на других работах). Таким образом, данные о числе выживших моряков крейсера Москва остаются неизвестны», — делает вывод издание.

Журналисты расследовательского проекта The Insider обратили внимание, что на показанных кадрах из Севастополя можно насчитать не более 100 военнослужащих, тогда как экипаж крейсера Москва составлял 500 человек (о такой номинальной численности писало даже российское госагентство РИА Новости).

Во второй части видеозаписи, которую продемонстрировало 16 апреля Минобороны РФ, короткий комментарий дает адмирал Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ РФ. Он еще раз утверждает, что «личный состав крейсера Москва находится в основном пункте базирования — в городе-герое Севастополь», без разъяснений о числе жертв затопления Москвы. Далее Евменов делает заявление о будущей судьбе уцелевших членов экипажа, подтверждающее, что на судне были срочники: «Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет», — сказал российский адмирал.

Напомним, пресс-секретарь морской охраны пограничной службы Украины Наталья Гуменюк ранее сообщала, что после того, как крейсер был подбит «шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж» Москвы, из-за чего как минимум часть оккупантов с корабля погибла.

Сколько членов экипажа Москвы погибло на самом деле?

Судя по всему, реальное число выживших членов экипажа в разы меньше, чем это пытается показать российская пропаганда. Возможно, их число не превышает даже сотню человек, рассказала Радио НВ Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым. «Относительно флагмана Москва. Большинство информации по нему засекречено. Неизвестно, какое количество людей выжило: по разным данным, это от 14 до 58 уцелевших российских моряков. В общем, согласно информации оккупационных и российских властей, [на крейсере находились] более 500 моряков», — сообщила Ташева.

После затопления крейсера Москва стали появляться и свидетельства семей российских моряков, служивших на судне, из которых можно сделать вывод, что власти РФ замалчивают масштабы человеческих потерь своего флота после удара украинского комплекса Нептун по судну.

Так, о вероятной гибели своих сыновей-срочников сообщили как минимум несколько родителей, пишет Настоящее время и другие СМИ.

Дмитрий Шкребец написал ВКонтакте о том, что его 20-летний сын Егор Шкребец был призван на срочную службу в июле 2021 года из Ялты (оккупированный РФ Крым) и служил на крейсере Москва коком. Когда же судно затонуло, отцу сообщили, что его сын пропал без вести.

«Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера Москва, среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море!!!» — пишет Шкребец. Мужчина сообщил также, что после его попыток «уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь». «Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?», — написал отец кок Москвы, заявив, что теперь намерен добиваться того, «чтобы правда победила в этой истории».

Его посты стали удалять, Шкребец дублировал их снова — до тех пор, пока его аккаунт и вовсе заблокировали. Другие пользователи подметили, что незадолго до гибели сына мужчина высказывался в сети в поддержку российского вторжения в Украину.

Фото: Дмитрий Шкребец / Вконтакте

Эту историю удалось верифицировать российскому расследовательскому сайту Агентство. Его журналисты нашли однокурсника пропавшего Егора Шкребца по Ялтинскому технико-экономическому колледжу, который подтвердил, что тот служил на крейсере Москва, а пост во ВКонтакте действительно написал отец Егора.

Ирина Шкребец, мать этого же матроса-срочника, сообщила, что они с мужем побывали в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли пострадавших членов экипажа крейсера Москва. Она утверждает, что там было около 200 пострадавших моряков, тогда как всего на судне было находилось свыше 500 человек.

«Мы каждого обожженного ребенка смотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти», — сказала Ирина Шкребец, с которой удалось пообщаться журналистам The Insider. Она также подтвердила, что ранее сын рассказывал ей о «взятии» острова Змеиный (крейсер Москва обстрелял украинских защитников острова в первый день вторжения — прим.ред.). А в последний раз выходил на связь 9 апреля, предупредив, что в ближайшие дни будет не на связи.

Женщина также пояснила, что все военное руководство, с которым пыталась связаться семья, максимально закрывает доступ к информации о крейсере Москва и его экипаже.

«Мы поехали в часть, в части вышел командир, руками развел и говорит: «Ничего вам не скажу». Я говорю: «Где мой сын?», а он: «Ну, в море где-то». Муж начал возмущаться: «Что значит в море? А ты где был?» — «А я вообще был не там», — передала Ирина Шкребец их разговор с некоторыми из командиров, включая Павла Вакулу (по информации женщины, он является заместителем командира корабля, капитаном 3-го ранга). Также мать Егора Шкербца заявила, что они пытались обратиться в ФСБ.

«Мы приехали в ФСБ в Севастополе, там даже человек не вышел — они стояли за забором, муж кричал: „Выйди и вызови полицию. Давай я тебе морду набью“. Он [сотрудник ФСБ] даже не вышел, за решеткой показал руки крест на крест — до свидания, и все. Вот такая служба военно-морского флота и ФСБ Севастополя», — рассказала журналистам Ирина. По ее словам, списки погибших и пропавших без вести им не предоставило ни одно ведомство.

Позже родители Егора Шкребца рассказали, что с ними связались еще три семьи матросов-срочников из Ялты, Алупки и Санкт-Петербурга, которые тоже были на крейсере Москва и «пропали без вести».

Российский портал расследований Агентство нашел еще одну публикацию в соцсетях про исчезновение военнослужащего в результате затопления крейсера Москва. Пользовательница ВКонтакте Ульяна Тарасова написала, что ее сын Марк пропал без вести после затопления судна. 47-летняя женщина пишет, что она из Санкт-Петербурга.

Агентство также нашле на странице Марка Тарасова в Instagrm фотографию от 15 декабря, на которой он в форме матроса-срочника. «Увидимся через годик!», — написал Марк. Журналисты портала нашли девушку, которая стоит рядом с Марком. Она подтвердила, что 15 декабря молодой человек отправился проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Пропавший без вести член экипажа Москвы Марк Тарасов / Фото: Агентство

Кроме того, российскому изданию Новая газета. Европа удалось анонимно поговорить с матерью еще одного матроса-срочника, который выжил после затопления Москвы. Он был призван на службу из одного из российских городов-миллионников незадолго до начала вторжения в Украину. Этот моряк подтвердил матери, что среди членов экипажа затонувшей Москвы есть много погибших и раненых. Он также признал, что корабль был подбит украинской ракетой, а официальная версия Минобороны РФ о «пожаре» — ложь.



«Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести, — рассказала женщина. — Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и [их личные] телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами Нептун. Я, как мать, даже не знаю, какие слова подобрать. Я просто очень счастлива, что сын мне позвонил, что он жив и здоров».

Со слов сына женщина утверждает, что погибло «порядка сорока человек, несколько человек пропали без вести, и очень много раненых».

Журналисты проекта Схемы (Радио Свобода) установили данные как минимум одного из погибших членов экипажа Москвы. Они нашли пост в Одноклассниках, посвященный гибели 41-летнего мичмана Ивана Вахрушева. Он служил в боевой части номер пять, вероятно электромехаником судна.

Фото: Схемы / скриншот персональной страницы супруги Ивана Вахрушева

Жена моряка Варвара Вахрушева подтвердила изданию, что он погиб, о чем ей днем 14 апреля сообщило «командование». Вахрушева также рассказала, что без вести пропали как минимум 27 членов экипажа крейсера Москва.

Даже несмотря на противоречивые данные о числе погибших и раненых, эти первые свидетельства семей выявили еще одну ложь властей РФ — о наличии срочников на судне и привлечении их к боевым действиям в Украине. Последний факт ранее отрицал Владимир Путин, а Минобороны РФ еще в 2017 году решило отказаться от использования срочников на кораблях, оставив их лишь для тылового обеспечения, так как «управиться со сложными электронными системами срочнику, который в армию пришел всего на один год, будет проблематично». Об этом тогда писала Российская газета.

Новые фото и видео тонущего крейсера Москва

17−18 апреля в сети появились новые фотографии и короткая видеозапись крейсера Москва перед его затопление и после удара по судну украинскими ракетами Нептун.

Журналисты проекта OSINTtechnical, которые занимаются разведкой на основании открытых источников, опубликовали снимки подбитого крейсера.

«Похоже, что Москва горела внутри, прежде чем затонуть, из большинства видимых иллюминаторов виден сильный дым и пламя», — говорится в сообщении.



Фото: OSINTtechnical

Военные эксперты предполагают, что эти снимки сделаны до того, как на судне произошел более крупный взрыв.

Видео горящего крейсера Москва продолжительностью несколько секунд также обнародовали журналисты OSINTtechnical.

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