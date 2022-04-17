Журналисты идентифицировали одного из погибших на крейсере Москва. Минобороны РФ уверяло, что весь экипаж эвакуировали 17 апреля, 01:51 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Журналистам программы Схемы, которая выходит на Радио Свобода, удалось установить личность одного из погибших моряков с затонувшего российского крейсера Москва. При этом ранее Минобороны РФ уверяло, что экипаж корабля был «полностью эвакуирован».

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Схемам удалось подтвердить, что на крейсере Москва погиб мичман Иван Вахрушев. Журналисты обнаружили в социальной сети Одноклассники пост Варвары Вахрушевой, которая опубликовала фото своего супруга в военной форме.

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Пост о погибшем на крейсере Москва моряке Фото:

«Наш герой!!! Умер выполняя свой долг. Боролся до последнего вздоха за жизнь корабля. Мы рыдаем и скорбим. Ты всегда останешься героем в наших сердцах», — написала она.

Журналистам удалось связаться с женщиной уже в социальной сети ВКонтакте. В переписке она подтвердила, что ее муж погиб на крейсере Москва и его тело нашли. Сообщили женщине об этом еще 14 апреля, но обстоятельства смерти не уточнили.



Варвара Вахрушева сообщила, что ее супругу был 41 год, он из Удмуртии. Он служил в боевой части номер пять, отвечающий за эксплуатационную сохранность Москвы. О судьбе других членов экипажа Вахрушева ничего не знает.



По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.



16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара, — неизвестно.



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