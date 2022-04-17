«Это было страшно». РосСМИ опубликовали интервью с матерью мотроса крейсера Москва — он рассказал о погибших и раненных 17 апреля, 23:35 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва переместился на дно Черного моря (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Российское издание Новая газета опубликовало монолог с матерью матроса-срочника, который служил на затонувшем в Черном море крейсере Москва.

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В статье женщина анонимно сообщила, что сын поделился с ней о том, что крейсер был подбит украинскими военными. По ее словам, солдаты-срочники армии оккупантов давали подписку о неразглашении перед тем как попасть служить на крейсер.

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«Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами Нептун», — говорит мать военного.

Она подчеркнула, что сын плакал когда звонил ей. По его данным, погибло порядка сорока человек, есть пропавшие без вести и очень много раненных.

«И в СМИ, понятно, что не говорят всех подробностей. Почему? Потому что Министерство обороны не хочет признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушение», — заявила женщина.

По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.



16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.



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