Он утонул. В минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну 14 апреля, 22:54 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва в Неаполе, Италия, в 2005 году (Фото:Alan Burns-NATO/Handout via REUTERS)

В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул, сообщает кремлевское агентство ТАСС.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Представители страны-агрессора заявили, что крейсер «затонул при буксировке в условиях шторма». Утверждается, что флагман Черноморского флота РФ получил повреждения корпуса «в ходе пожара от детонации боезапаса», а экипаж эвакуировали на другие корабли.

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Вечером 14 апреля начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер Москва догорает в Черном море.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточняя подробности.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что на крейсере было 16 крылатых ракет.



В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В Пентагоне сообщали, что в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «мог идти своим ходом».



По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

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