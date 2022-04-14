Он утонул. В минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну

14 апреля, 22:54
Цей матеріал також доступний українською
Крейсер Москва в Неаполе, Италия, в 2005 году (Фото:Alan Burns-NATO/Handout via REUTERS)

Крейсер Москва в Неаполе, Италия, в 2005 году (Фото:Alan Burns-NATO/Handout via REUTERS)

Поддержи НВ

В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул, сообщает кремлевское агентство ТАСС.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Представители страны-агрессора заявили, что крейсер «затонул при буксировке в условиях шторма». Утверждается, что флагман Черноморского флота РФ получил повреждения корпуса «в ходе пожара от детонации боезапаса», а экипаж эвакуировали на другие корабли.

Видео дня
Читайте также:
Удар Нептуна по крейсеру Москва. Что стоит знать об украинском ракетном комплексе, поразившем флагман Черноморского флота РФ
Читайте также:

Ракетный крейсер Москва проходит пролив Босфор в Стамбуле, июнь 2021 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik/File Photo) Построен в Николаеве, обстреливал Змеиный. 10 фактов о ракетном крейсере Москва, курс которого определили украинские ракеты Нептун

Вечером 14 апреля начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер Москва догорает в Черном море.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточняя подробности.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что на крейсере было 16 крылатых ракет.

В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В Пентагоне сообщали, что в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «мог идти своим ходом».

По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Черное море Нептун Война России против Украины Крейсер Москва

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X