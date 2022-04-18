После удара ракетой Нептун. Появилось видео, как горит крейсер Москва

18 апреля, 12:10
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В Сети появилось видео с подбитым крейсером Москва (Фото:OSINTtechnical/twitter.com)

В Сети появилось видео с подбитым крейсером Москва (Фото:OSINTtechnical/twitter.com)

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В Сети появилось видео с горящим российским ракетным крейсером Москва.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Ролик опубликовали журналисты проекта OSINTtechnical, которые занимаются разведкой на основании открытых источников.

Видео дня
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1515958749705478152

По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.

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16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Война России против Украины Крейсер Москва

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