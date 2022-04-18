После удара ракетой Нептун. Появилось видео, как горит крейсер Москва 18 апреля, 12:10 Цей матеріал також доступний українською В Сети появилось видео с подбитым крейсером Москва (Фото:OSINTtechnical/twitter.com)

В Сети появилось видео с горящим российским ракетным крейсером Москва.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Ролик опубликовали журналисты проекта OSINTtechnical, которые занимаются разведкой на основании открытых источников.

Видео дня

По данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун. В Минобороны РФ же заявили, что на борту корабля произошел взрыв боезапаса после пожара, а экипаж «полностью эвакуировали». При этом российские военные не объясняют причины пожара, после которого затонул корабль.

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16 апреля Минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с моряками крейсера. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько именно было на борту Москвы во время удара — неизвестно.



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