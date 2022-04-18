«Очевидна подводная пробоина»: Бутусов проанализировал фото с повреждениями крейсера Москва

18 апреля, 12:29
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Юрий Бутусов отметил, что фото подтверждают нанесение по Москве ракетного удара (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Юрий Бутусов отметил, что фото подтверждают нанесение по Москве ракетного удара (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

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Журналист Юрий Бутусов проанализировал характер повреждений флагмана Черноморского флота РФ крейсера Москва, затонувшего в результате украинского ракетного удара.

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По его словам, судя по обнародованным снимкам, версия о шторме, который якобы и привел к затоплению судна, является очередным фейком российской пропаганды

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https://twitter.com/Armia_fm/status/1515962216800993280

«Очевидно, что крейсер затонул к утру 14 апреля, шторма на тот момент на море не было вообще. Хорошо виден характер повреждений. Судя по всему, две ракеты или одна поразили центральную часть крейсера. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300Ф, боекомплект которого — 68 ракет, почти вся надстройка, командный пункт, часть систем вооружения. Не видно, в каком состоянии торпедные аппараты — может быть тоже взрыв. Очевидна подводная пробоина и затопление, крен на левый борт», — написал журналист на своей странице в Facebook.

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Он полагает, что причиной затопления стал внутренний пожар после ракетного удара, который привел к детонации части вооружений и нарушение герметичности внутренних помещений, следствием чего стало выведение из строя электрооборудование, позволяющего продолжать борьбу за живучесть крейсера.

«Энергетическая установка крейсера полностью выведена из строя. Фотография подтверждает высокую эффективность ракет Нептуна. Понятно, что экипаж сражался за живучесть, но не смог преодолеть последствия взрывов. Море позволяло спасти крейсер, но Нептуны уничтожили Москву изнутри и не оставили шансов на спасение», — отметил Бутусов.

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Что касается жертв среди экипажа Москвы, то, по мнению журналиста, они должны быть очень высокими.

«Очевидно, что погибли сотни россиян, поскольку именно в центральной части, уничтоженной взрывами, была самая большая концентрация боевых постов экипажа из 510 моряков», — подытожил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7547684228605141
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Юрий Бутусов Война России против Украины Крейсер Москва

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